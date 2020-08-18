Волгоградские следователи раскрыли жестокое убийство двух пенсионеров почти 18-летней давности

Сегодня Волгоградский областной суд вынес вердикт гражданину одной из стран ближнего зарубежья: Андрею Оглы дали 20 лет тюрьмы за жестокое убийство двух пенсионеров, которое он совершил еще в 2002-ом.

Почти два десятка лет назад в Котельниково в одном из домов нашли тела 84-летнего мужчины и его 89-летней сестры. Как оказалось совсем недавно, пожилые люди из жалости решили накормить мигранта, тот стал проситься на ночлег. В итоге набросился на стариков, сильно их избил кочергой и ограбил. Оба умерли от травм.

- Причастность Оглы к совершению двойного убийства установлена органом предварительного расследования спустя 17 лет – в 2019 году, благодаря результатам работы банка данных дактилоскопической информации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Тюремный срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.