На Нулевой продольной будут перекрывать движение на время строительства эстакады

Так после постройки будут выглядеть эстакада и амфитеатр. Фото: администрация Волгограда

В центре Волгограда начались активные работы по строительству мостового перехода. Он будет соединять улицу Чуйкова с будущим амфитеатром на набережной. Подрядчик приступил к бурению грунта под сваи, чтобы затем установить опоры эстакады. Для строительства свайного фундамента рабочие при помощи спецтехники пробурят грунт на глубину до 22 метров. В связи с тем, что строительство идет у Нулевой продольной магистрали, автомобилистов и пешеходов предупредили о перекрытии рокадной дороги. Но успокоили, что это не на все время строительства, а на короткие промежутки времени. Когда строителям потребуется поставить на дороге «кирпич», пока неизвестно. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, водителям в ближайшие дни необходимо заранее рассмотреть альтернативные варианты объезда участка дороги.

На следующем этапе строительства пешеходной эстакады через Нулевую продольную будут ставить опоры и наводить пролеты моста. Завершат работы до конца этого года.

Пешеходный мост поможет жителя и гостям Волгограда безопасно пересечь рокадную дорогу. Сооружение также будет образовывать единую смотровую площадку с верхним ярусом амфитеатра. С моста можно будет наблюдать за происходящим на сцене.