Волжский и Камышин вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом

В больницах на сегодня более 2650 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если в Волгограде на сегодня прирост заболевших коронавирусом в полтора раза ниже чем обычно, то в Волжском наоборот – новая вспышка ковида. В областном центре за минувшие сутки положительный тест пришел всего у 36 человек, в Волжском сразу плюс 20 заразившихся. Новый очаг ковида и в Камышине, где подтвердили диагноз еще у 9 жителей. Отличились солидной прибавкой инфицированных также Среднеахтубинский (+6) и Палласовский (+5) районы. В целом же на 18 августа 2020 коронавирус получил распространение в 13 городах и районах Волгоградской области. Это уже можно назвать тенденцией последних недель. Прирастают заразой в основном одни и те же территории, особенно крупные города.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также за сутки трое заболевших коронавирусом прибавилось в Городище, где также официально объявили об очередном умершем – молодом мужчине, который скончался еще 12 июня. По два пациента внесли в списки ковидных сегодня Ленинский и Светлоярский, а также Старополтавский районы. И по одному заболевшему зафиксировали в Котельниково, Фролово, Николаевском и Октябрьском районах региона.

Большая часть заразившихся вновь среднего и солидного возраста. Детей и молодежи в сумме 10% от общего числа. А вот пожилых людей от 65-ти лет и старше – 15 человек. Именно они – основная группа риска по коронавирусу. При этом более 10 процентов новых заболевших - это вернувшиеся из отпуска у моря волгоградцы.