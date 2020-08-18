Число пострадавших в столкновении маршрутки и иномарки в центре Волгограда увеличилось до 7

6 пассажиров микроавтобуса, среди них два подростка, а также виновник аварии сейчас в больнице №25 Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С места аварии, которая произошла около 11 часов 18 августа на пересечении Комсомольской и проспекта Ленина в центре Волгограда, где от удара «Тойоты» перевернулась маршрутка №110, в больницу №25 госпитализировали 7 человек. Напомним, изначально говорилось о 4 пострадавших, в том числе ребенке. В итоге число пострадавших увеличилось.

Как сообщили «КП-Волгоград», в больницу попали 6 человек из маршрутки №110. Среди них 40-летняя женщина, она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудного отдела позвоночника. 37-летняя волгоградка тоже сильно ударилась головой в момент столкновения с иномаркой, с таким же диагнозом в медучреждение увезли 51-летнюю пострадавшую. Два мальчика 2004 года рождения получили травмы головы и один вывихнул плечо. Обратился за помощью к врачам и 19-летний виновник аварии.