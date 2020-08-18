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Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизнь молодого мужчины из поселка Городище

Житель Волгоградской области обратился за медицинской помощью при первых признаках болезни. Но вирус развивался молниеносно
Эдуард ПальгуновЭдуард ПальгуновЭдуардПальгунов
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Стали известны подробности очередного летального исхода в Волгоградской области от коронавируса. 80-й жертвой стал 45-летний житель поселка Городище. Мужчина обратился в медицинское учреждение на следующий день после проявления симптомов болезни. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, он был госпитализирован в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Напомним, это учреждение функционирует как инфекционный госпиталь.

У пациента был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. Болезнь развивалась молниеносно. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, житель Городище скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием. У него имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Напомним, 18 августа в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 89 человек.