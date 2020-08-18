Закончились за час: болельщики «Ротора» быстро раскупили билеты на игру со «Спартаком»

Второй раз болельщики покупают билеты с валидолом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро вторника для болельщиков «Ротора» началось не с кофе. Поклонники сине-голубых начали следить за сайтом Kassir.ru, который ведет продажу билетов на домашние игры волгоградской команды. 18 августа стали доступны билеты на матчи с «Сочи» и «Спартаком». «Ротор» не стал уточнять время старта продаж, чтобы избежать большого наплыва болельщиков, который мог вызвать технические проблемы в работе сайта.

Появились билеты в продаже около 9.40 и на встречу со «Спартаком» были раскуплены менее чем за час. Сайт kassir.ru хоть и не падал, все равно без проблем для фанатов футбола не обошлось. Об этом можно судить по гневным комментариям болельщиков в социальных сетях. Хотя их было уже куда меньше, чем во время продаж на игру с «Зенитом».

«У меня даже сектора не загружаются»

«Если билеты в корзине, а оплатить не получается, выдаёт ошибку. Что делать?»

«Вообще невозможно купить на «Спартак», пишет ошибка и тут же билета нет»

Спустя час продаж на сайте остались единичное число билетов на игру со «Спартаком». Однако выкупить их не удается, делятся сообщениями болельщики. Чуть менее активно раскупались билеты на встречу «Ротора» с «Сочи». Хотя и на ней ожидается аншлаг в нынешних противоэпидемических реалиях.

Всего в продаже на два предстоящих домашних матча волгоградцев в продаже было такое же число билетов, чем и на игру «Ротора» с «Зенитом». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе волгоградского клуба. Встречу 1-го тура РПЛ посетили 12438 зрителей.

Отметим, игра «Ротора» и «Сочи» в 4-м туре Российской премьер-лиге на «Волгоград Арене» пройдет 22 августа в 21 час. А уже в следующем туре – 26 августа – сине-голубые примут столичный «Спартак».