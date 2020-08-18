Новую ярмарку для волгоградских фермеров украсят экзотические растения

В Дзержинском районе Волгограда на улице Домостроителей №17 уже появляются очертания будущей торговой площадки, которую украсят ландшафтные композиции из можжевельника, туи, кипарисов, сосны гималайской и экзотических растений. Вокруг будет газон, удобные ряды из деревянных домиков для продавцов, санузлы, а также садовый центр. А пока идут работы по строительству благоустройству ярмарки.

Выбранный участок давно пустовал, пришлось снимать двухметровый слой грунта, чтобы очистить его. Параллельно заглядись прилегающей территорией площадью около 400 квадратных метров. Рабочие высадили более 80 деревьев и разнообразные кустарники.

- Только для обустройства ландшафтной группы было завезено около 400 тонн плодородной земли, вдоль автодороги на улице Исторической была уложена геосетка и сделана отсыпка щебнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе в мэрии.

Следующим этапом станет обустройство твердого покрытия. Места предложат в первую очередь для местных производителей. Садоводы и фермеры смогут реализовывать свои товары волгоградцам. Стоит отметить, что вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль.