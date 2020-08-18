Искры от трактора и роторной косилки: за горящие под Волгоградом степи ответят сельхозработники

Огонь уничтожил траву и деревья на территориях Горнопролейского и Стрельноширокинского сельских поселений. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Восемь часов подряд тушили крупный степной пожар в Дубовском районе Волгоградской области 17 августа. Из-за дыма и пламени пришлось перекрыть трассу Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Огонь уничтожил траву и деревья на территориях Горнопролейского и Стрельноширокинского сельских поселений. Удалось установить и причастных к ЧП лиц. Ими оказались два сельских работника.

Так, 35-летний тракторист работал со снятым пламегасителем. В итоге загорелись кукурузное и ячменное поля. Второй очаг спровоцировала искра от роторной косилки, которой орудовал 62-летний мужчина. Если в последнем случае виновник отделается лишь штрафом, то трактористу вменят уголовную статью - «Умышленное уничтожение имущества».

- В настоящее время по обоим фактам проводятся дальнейшие проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.