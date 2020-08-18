Под Волгоградом поймали мигрантов без документов и с фиктивной регистрацией

Дешевый и эффективный труд с привлечением мигрантов всегда использовался фермерами. При этом новыми правилами трудоустройства иностранных граждан часто попросту пренебрегают, а нелегальный труд незаконен. В летний сезон полицейские особенно часто проверяют хозяйства. На этот раз правоохранители приехали в хутора Авилов и Краснодонский.

- 7 мигрантов осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Кроме того, двое иностранцев имели фиктивную регистрацию на территории региона, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также стражи порядка зафиксировали нарушение 4 нелегалами правил дорожного движения. Не имея водительских прав, мигранты управляли транспортными средствами. В отношении тех, кто трудоустроил иностранцев без должного оформления, проводятся проверки. Юрлицам грозят штрафы до 800 тысяч рублей.