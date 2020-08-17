Пожар потушили, движение по трассе Саратов-Волгоград возобновили

К тушению привлекли 29 единиц техники и 65 человек. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

К девяти вечера 17 августа волгоградские спасатели наконец-то справились со степным пожаром в Дубовском района Волгоградской области. Восемь часов они беспрерывно боролись с огнем. В 20.53 отчитались: «Пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Движение по трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» восстановлено и соуществляется в штатном режиме».

Напомним, сегодня примерно в час дня загорелись поля неподалеку от населенного пункта Горная Пролейка. Сухая трава горела стремительно, плюс сильный ветер усугублял ситуацию. Огонь подобрался к трассе так близко, что из-за густого дыма пришлось на время ограничить движение транспорта. На помощь спасателям пришли сотрудники Госавтоинспекции. Пока они «разруливали» обстановку на дороге, спасатели бросили все силы на борьбу с пожаром.

- К тушению привлекли 29 единиц техники, 65 человек личного состава, из них от МЧС России 20 единиц техники, 50 человек личного состава. Использовали также квадроциклы с мобильной установкой пожаротушения и беспилотники, которые все это время мониторили обстановку на территории, - сообщают в ГУ МЧС по региону.

На данный момент волгоградские спасатели продолжают проливку тлеющих очагов.