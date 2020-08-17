Волгоградцы, переболевшие COVID-19, сдали уже 80 литров антиковидной крови

Тяжелые пациенты уже получают целительную плазму. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока вакцину от коронавируса еще тестируют и готовят к массовому выпуску, самым действенным «лекарством» в лечении тяжелых пациентов с СOVID-19 остается антиковидная плазма. Эти целительные антитела появляются лишь у тех, кто уже переболел коронавирусом. И именно они становятся донорами и спасителями для других. В Волгоградской области, надо сказать, люди живут ответственные и сострадательные: по данным регионального оперативного штаба переболевшие СOVID-19 уже сдали 80 литров крови. Из нее в лабораторных условиях выделили 183 дозы антиковидной плазмы, которая уже поступает для нуждающихся пациентов.

- С начала этого года в учреждениях службы крови Волгоградской области совершено более 19 тысяч донаций. Благодаря донорам, заготовлено и переработано 12217 литров крови. И, если весной кровь в центрах не принимали, то сегодня поток доноров почти возобновился, - отмечают в оперштабе.

Говорят, что запасов крови достаточно, чтобы обеспечить медучреждения региона в необходимом объеме.

И напоминают: если вы переболели коронавирусом, и хотите стать донором целительной плазмы, вам следует позвонить в донорский отдел Волгоградского областного центра крови по номеру: (8442) 37-69-65.

Звонки эксперты принимают с 13.00 до 15.00 во все рабочие дни.