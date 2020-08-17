Верховный суд России решил, что волгоградку незаконно уволили за прогул в день рождения

Волгоградка дошла до Верховного суда, доказывая, что ее уволили зря. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградка дошла до Верховного суда, доказывая, что ее незаконно уволили с работы за якобы прогул. А она, между тем, не прогуляла, а просто ушла чуть пораньше с рабочего места, так как в тот день у нее был день рождения. И к тому же, у них на предприятии давно существовало такое негласное послабление для именинников. Но ее почему-то уволили, причем на следующий же день и по статье.

Женщина проработала на этом предприятии больше 20-ти лет, ее неоднократно поощряли на работе, и никогда к ней не было претензий. И вдруг ее увольняют за грубое нарушение трудовых обязанностей. И всего лишь за отсутствие на работе в течение 4 часов и то в силу праздника. Волгоградка решила это так не оставлять и подала в суд иск с требованием восстановить ее в должности. А еще она потребовала, чтобы работодатель выплатил ей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Суд первой инстанции восстановил волгоградку на работе. Правда, размер компенсации уменьшил в 10 раз. Однако, юристы предприятия оспорили приговор и Волгоградский областной суд решение райсуда отменил.

Волгоградка вновь осталась без работы. И подала кассацию в Верховный суд РФ. И ВС встал на сторону уволенной, посчитав, что нет ничего страшного в том, что человек ушел с работы в день рождения порантше, если в офисе уже была такая традиция.

«Подобный поступок не является поводом для увольнения, а работодатели и суды в таких случаях должны учитывать не только закон, но и основополагающие принципы любых разбирательств – соразмерность, справедливость, равенство и гуманизм», - отмечают в ВС.

Дело вернули в Волгоградский областной суд на новое рассмотрение с учетом замечаний.