Восстановлены имена сталинградских воинов Красной Армии, погибших при освобождении Чехословакии

Фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Поисковые операции по обнаружению останков участников Второй мировой войны и установлению их личности проходят не только на территории России. Исследовательская работа ведется на территории государств, которые Красная Армия освобождала от фашистской оккупации. Об этом «Комсомолке» рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Министерство обороны Российской Федерации провело архивно-исследовательскую работу по уточнению персональных данных советских солдат, которые были захоронены в чешских городах Брно и Оржехов.

На мемориальных комплексах погребены свыше пяти тысяч солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении чешских городов. В ходе работы сотрудникам минобороны удалось установить имена воинов и их малые родины.

Согласно архивным документам 42 бойца – это уроженцы Сталинградской области. Представительство Российской Федерации в Чешской Республике принимает обращения от родственников погибших и сообщает о местах захоронениях и порядке посещения мемориальных комплексов в другой стране.