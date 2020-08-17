«Ротор» во вторник начнет продажу билетов на два домашних матча

Без ажиотажа предстоящие домашние игры "Ротора" не обойдутся Фото: Екатерина СИМОХИНА

У волгоградского «Ротора» будет серия из двух домашних матчей кряду. В гости к сине-голубым пожалуют «Сочи» и «Спартак». Приобрести билеты на эти игры можно со вторника, 18 августа. Чтобы избежать проблем при наплыве болельщиков на сайт Kassir.ru, «Ротор» не стал уточнять, во сколько именно откроются продажи. Напомним, во время реализации билетов на матч с «Зенитом» сайт для онлайн-покупки билетов не выдерживал количества желающих приобрести заветные проходки, из-за чего возникали технические проблемы. В кассах стадиона билеты не реализовываются.

Отметим, «Ротор» с «Сочи» сыграют на «Волгоград Арене» 22 августа в 21.00. Встреча сине-голубых со «Спартаком» пройдет 26 августа в 19.30.