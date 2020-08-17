«Летающий» танк в действии покажут в Волгоградской области

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Современная военная техника настолько уникальна, что может поражать потенциальных противников не только оружием, но и особенностями передвижения. Во время форума желающие смогут посмотреть на танк Т-90А в действии: боемашина будет прыгать с метровой высоты, после чего продолжит боевые действия. Управлять им будет старший сержант Владимир Агутин со своим экипажем.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, танк Т-90А имеет высокую боевую живучесть. Он обеспечен системами оптико-электронного подавления и динамической защиты. Боевая машина умеет ехать по дну водоема глубиной более пяти метров, переезжать через ров шириной 3 метра и вертикальную метровую стену. За свои технические особенности танк называют «прыгающим» или «летающим».

В действии машина будет продемонстрирована во время форума «Армия-2020» в Средней Ахтубе. Зрителей собирают на базе филиала парка «Патриот». С 27 по 29 августа на полигон съедутся военнослужащие ЮВО, они покажут гостям форума около 50 современных образцов вооружения и военной техники. А танкисты и артиллеристы отработают боевые задачи.

Зрителей тоже пустят на мероприятие, которое организуют с учетом всех требований Роспотребнадзора на время пандемии. При входе на полигон зрителям вручат маски, в точках общепита можно будет воспользоваться санитайзерами.