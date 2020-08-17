Сумма льготных жилищных кредитов в УРАЛСИБЕ достигла 7.5 миллиардов

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На сегодняшний день по двум основным ипотечным программам с господдержкой общий объем выданных кредитов достиг 7,5 млрд рублей.

В том числе, более 1300 кредитов было выдано по программе «Ипотека 6,5%» на сумму 3,5 млрд рублей. Около 4 млрд рублей при сопоставимом количестве кредитов будущие новоселы получили по программе «Ипотека для семей с детьми».

В общей сложности ипотечные программы с господдержкой в мае-июле обеспечили более 40% объемов ипотечного кредитования Банка.

Узнать подробнее об условиях льготного кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

С условиями предоставления продукта можно ознакомиться на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B» Standard&Poor’sи «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»