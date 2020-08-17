Отключат свет 18 августа в трех районах Волгограда

Электричества не будет у волгоградцев от пары до восьми часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В этот вторник тысячам волгоградцев вновь придется пережить очередной «темный» день. Из-за плановых ремонтов на электросетях останутся без привычных электроприборов и света жителя трех районов Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей организацией графике на 18 августа 2020 значатся в списках на отключения электричества Дзержинский, Ворошиловский и Тракторозаводский районы. В последние дни обесточивают все меньше домов областного центра. В этот раз пострадают от коммунальных неудобств жители всего лишь двух десятков домов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети ЮГ - Волгоград», на Тракторном 18 августа обесточат дома на улицах Ополченской №44а, 46 и 48; и Рыкачева, №13. Не будет света с 9 утра до 17 часов. В это же время в Дзержинском вырубят электроэнергию по адресам: улица Качинцев, дома №108-114, и улица Московская, дома №3, 5, 5а и 7.

И, наконец, в Ворошиловском к коммунальным страдальцам во вторник присоединятся жильцы домов на улице Академической, 16 и 18; Клинской, 37 и 38; а также на Козловской №15 и 17. Здесь 18 августа отключат электричество с 11 до 17 часов.

Также на этой неделе для многих волгоградцев начинается пора отключений горячей воды. Смотрите график на август 2020 года.