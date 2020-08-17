Из-за горящей степи перекрыли движение по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград

Горит степь у населенного пункта Горная Пролейка в Дубовском районе. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

К трем часам дня 17 августа на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград остановилось движение. Перекрыт участок дороги в районе села Стрельно-Широкое в Дубовском районе Волгоградской области. А все из-за пожара – полыхает степь.

- Сообщение о пожаре в районе населенного пункта Горная Пролейка поступило на пульт диспетчера примерно в 13.02. Загорелась лесная подстилка в Дубовском лесничестве. На место ЧП тут же направили несколько пожарных машин из подразделения 9 - го отряда ФПС ГУ МЧС по региону, а также расчеты сводной мобильной группы. К тушению также привлекли добровольную пожарную команду из Горной Пролейки. Но пока локализовать очаги возгорания не удается. Сухая трава горит стремительно, ситуацию осложняет сильный ветер, - рассказывают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Огонь подобрался вплотную к трассе, черный дым застилает дорогу, видимость ограничена. В связи с этим было принято решение ограничить движение транспорта по трассе, пока не потушат горящую степь.

- На месте работают несколько экипажей ДПС. Сейчас туда направили дополнительные наряды из областного управления госавтоинспекции. По состоянию на 16.00 нспекторы пропускали по несколько машин в каждую сторону, - уточняют информацию в ГУ МВД по Волгоградской области.

При этом спасатели успокаивают: угрозы населенным пунктам нет, погибших и пострадавших тоже нет. Пожарные на месте.

- Для мониторинга ситуации спасатели используют беспилотники, - отмечают в пожарном ведомстве.

Пробка, судя по Яндекс. Карте, уже растянулась на десятки километров.