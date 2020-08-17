На рынке под Волгоградом торговали опасной бараниной

Инспектор Россельхознадзора по Волгоградской области, проверяя рынок в городе Котельниково, обнаружил, что в одной из торговых точек продают баранину без ветеринарных документов, за что был оштрафован.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, сотрудник попытался выяснить происхождение мясной продукции, где и в каких условиях содержалось животное, однако продавец не смог ничего толком пояснить, никаких бумаг у него с собой не было. Пытаясь продать три килограмма мяса, житель Котельниково нарушил сразу три федеральных закона: о качестве и безопасности продуктов, о ветеринарии и правилах торговли.

- Россельхознадзор напоминает, что с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные документы оформляются в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Меркурий», - добавили в ведомстве.