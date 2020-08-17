Седрик Гогуа снова признан лучшим игроком «Ротора»

Гогуа не дал прохода нападающим "Динамо". Фото: Российская премьер-лига.

«Ротор» подвел итоги голосования среди болельщиков за звание лучшего игрока команды в матче с «Динамо». Напомним, сине-голубые во 2-м туре Российской премьер-лиги сыграли с москвичами со счетом 0:0.

Болельщики «Ротора» лучшим в этом матче признали ивуарийского защитника Седрика Гогуа. За африканского футболиста на страницах клуба в социальных сетях проголосовали 52% участников. Гогуа лучшим игроком волгоградской команды второй раз подряд. Тройку лучших в этот раз также составили голкипер Александр Довбня и защитник Антон Пискунов. За стража ворот голоса отдали 23% болельщиков, Пискунов, который в игре с «Динамо» был капитаном команды, набрал 16%.

Седрик Гогуа отмечается лучшим не только среди поклонников «Ротора». Ивуариец по итогам 2-го тура РПЛ стал одним из лучших футболистов чемпионата по статистике. Гогуа в матче с «Динамо» заблокировал 4 удара соперников. Это лучший показатель в туре.