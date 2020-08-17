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Коронавирус Covid-19

В четырех больницах Волгоградской области ввели карантин из-за коронавируса

Учреждения здравоохранения продолжают частично закрываться из-за новых очагов коронавируса. Вспышки ковида зафиксировали в отделениях хирургии, нейрохирургии и кардиологии
Эдуард ПальгуновЭдуард ПальгуновЭдуардПальгунов
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Не все больницы Волгоградской области могут работать в обычном режиме

Не все больницы Волгоградской области могут работать в обычном режиме

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Закрыто нейрохирургическое отделение. Сегодня там работают специалисты Роспотребнадзора, которые должны определить: сможет ли отделение функционировать в ограниченном режиме, или необходим карантин для всей нейрохирургии учреждения здравоохранения. Об этом на брифинге 17 августа заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

В больнице РЖД остается закрытым отделение хирургии. Урология и гинекология, где ранее вводили ограничения, возобновили работу в полном объеме. Из-за очага коронавируса пока невозможна деятельность кардиологии в клинике №1 Волгоградского государственного медицинского университета . В Волгоградской областной клинической больнице №1 карантин продолжается в хирургическом отделении.