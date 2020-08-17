В Волгограде три сотрудника вуза похитили 4 миллиона рублей из стипендий студентов

Сотрудники вуза зачислили десятки липовых студентов, за которых получали стипендию и материальную помощь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из областного УЭБиПК разоблачили мошенническую схему, благодаря которой три сотрудника вуза похитили более 4 миллионов бюджетных рублей. Они забирали себе деньги, предназначенные для студентов.

Преступную схему развернули в университете 55-летний декан одного из факультетов, его 44-летняя заместитель и 36-летняя методист.

- Они по поддельным документам зачислили в вуз несколько десятков студентов, которые там вообще не учились. Зато этим студентам мошенники регулярно материальную помощь из стипендиального фонда. Потом эти деньги они обналичивали и делили между собой, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности аферы в ГУ МВД по региону.

По такой схеме преступники работали несколько лет. За период с 2017 по 2019 год они, таким образом, похитили свыше 4 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Во время обысков в кабинетах и в квартирах, где проживали задержанные, изъяли личные дела «липовых» студентов, черновые записи и финансовую документацию ВУЗа. На этих сотрудников вуза уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». По закону за подобные деяния им грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщают в региональном Главке.

Двое задержанных уже во всем сознались.

- Заместителю и методисту суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, декану – обязательство о явке, - уточняют в ведомстве.

Следствие продолжается.