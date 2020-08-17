Новые очаги ковида в Волгограде, Волжском и Палласовке

Прирастают коронавирусом в основным крупные города и райцентры. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из 95 новых заболевших коронавирусом на 17 августа большая часть снова приходится на большие города. В Волгограде 43 заразившихся за сутки, в Волжском – 14. Новая вспышка заболеваемости ковидом зафиксирована в Палласовке – сразу 17 новых случаев в районе. Прирастает заразой и Среднеахтубинский район – плюс 5 пациентов на сегодня, как и во Фролово, еще четверо заболевших в Камышине. В целом же на 17 августа 2020 коронавирус получил распространение в 11 городах и районах Волгоградской области.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперштаба, из оставшихся два района внесли в списки коронавирусных больных по два человека - Городищенский и Кумылженский. Еще в трех районах добавилось по одному ковид-положительному жителю, в их числе Суровикинский, Котельниковский и Светлоярский.

Примерно половина случаев заражения происходят внутри семьи или трудового коллектива после возвращения из отпуска. Также зафиксировано несколько очагов ковида в больницах региона. Впервые за долгое время оперштаб сообщил о завозном случае коронавируса у вернувшегося из Москвы волгоградца.

Среди заразившихся впервые за долгое время нет детей, молодежи по-прежнему единица, а чаще всего ковид цепляется к волгоградцам среднего возраста.