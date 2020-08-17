Всех волгоградских медиков будут прививать от гриппа и коронавируса

Медикам сделают осенью две прививки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Волгограде много разговоров о российской вакцине против коронавируса: «Когда начнут прививать?», «Делать или нет?».

- Сейчас для нас первоочередная задача – провести вакцинацию от гриппа. Уже в ближайшее время в Волгоградскую область поступит эта вакцина и мы начнем процесс. Да, график пришлось немного сдвинуть на ранний срок. Это сделано для того, чтобы выдержать перерыв для следующей вакцины – против коронавируса, которая пойдет вторым этапом, - поясняет заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

В первую очередь, как уже не раз повторяли в Минздраве РФ, будут вакцинировать людей из группы риска – медиков, педагогов, людей старше 65-ти лет и имеющие сопутствующие заболевания.

- Уже сейчас составляется предположительный график вакцинации по стационарным медучреждениям Волгоградской области. И, если где-то ранее люди воздерживались от прививок от гриппа, то сейчас минусом останется только группа лиц, у которых есть противопоказания, остальные ВСЕ идут на прививку против гриппа. В первую очередь это коснется медиков первичного звена – их всех ждет две прививки. Желательно, чтобы и все остальное население области последовало этому примеру. Потому что только так можно исключить микстовые течения заболеваний.