Волгоградка через суд вернула 400 тысяч рублей переплаты банку по ипотеке

Волгоградке пришлось судиться с банком из-за выплат по ипотеке. И она не только добилась, чтобы ей вернули переплату, но еще и наказали организацию за халатность.

Еще в мае 2016-го женщина взяла кредит на покупку жилья в строящемся доме. Тогда же и застраховала свою жизнь за случай смерти или инвалидности. Так сложилось, что в июне 2017-го волгоградка стала инвалидом 1 группы. Она сообщила об этом в свою страховую компанию, но никаких компенсаций от них не получила. Почти два года - с июля 2017-го по февраль 2019-го – женщина оплачивала кредит по полной программе. За это время она заплатила банку 231 185 рублей.

- Только в марте 2019-го страховая компания выплатила ей средства для погашения кредитного договора и вернула часть оплаченных женщиной после наступления страхового случая денег в размере 88 549 рублей. Остальную часть - 142 636 рублей – вообще не вернули. Тогда волгоградка и обратилась в суд с требованием возместить понесенные ею убытки, - рассказывают в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Суд встал на сторону женщины и принудил страховую компанию вернуть волгоградке переплаченные 142 646 рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами – 2 482 рубля. Кроме того, страховщики заплатят еще 3 тысячи пострадавшей в качестве компенсации морального вреда. Также компания заплатит неустойку в размере 142 646 рублей и штраф 145 388 рублей.

- Ответчик попытался обжаловать это решение, но областной суд признал решение Волжского суда обоснованных и оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу, - уточняют в суде.