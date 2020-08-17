В Дзержинском районе Волгограда ликвидируют стихийную свалку

Лишь после вмешательства прокуратуры Дзержинского района Волгограда местные чиновники обратили внимание на стихийную свалку в Ворошиловском лесничестве. Сюда выбрасывали как бытовой, так и строительный мусор. По общим оценкам специалистов, на территории скопилось более 500 кубометров всевозможного хлама. Инспекторы надзорного ведомства вышли в суд с требованием привлечь администрацию района, то есть собственника земель, к ответственности за ее содержание.

- Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. По мере вступления решения в законную силу его исполнение будет взято на контроль прокуратурой Дзержинского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В ближайшее время чиновники обязаны принять меры по ликвидации свалки, а в дальнейшем не нарушать законы об охране природы.