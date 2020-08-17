В Волгограде «Нива» протаранила «шестерку»: пострадали пять человек

Авария, в которой травмы получили сразу пять человек, произошла поздно вечером 16 августа в Кировском районе Волгограда. А виновником ее стал 67-летний водитель «ВАЗ-2121». Мужчина на «Ниве» не уступил дорогу легковушке, в которой ехали три молодых человека и девушка.

- Произошло это примерно в 23.50 на улице Лавровой. Водитель «Нивы» мчался в сторону Красноармейского района и при повороте на улицу Долгопрудную не уступил дорогу «шестерке», которая ехала во встречном направлении. За рулем «ВАЗ-21060» был 19-летний парень, он не успел среагировать и столкновение вышло жестким. В больницу с места ДТП увезли не только обоих водителей, но и трех пассажиров «шестерки» - 21-летнюю девушку, а также двух парней – 21 и 20 лет, - сообщают подробности аварии в ГУ МВД по региону.

В это же время – в 23.50 – большая авария произошла и в Калачевском районе на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». ДТП с пострадавшими спровоцировала 55-летняя женщина, которая ехала в сторону областного центра на своей «Хендэ Сантафе». Она то ли заснула, то ли отвлеклась, но на скорости протаранила сразу две машины, едущие впереди - «Киа Рио» и «Шкоду Октавия». Последняя от удара врезалась еще и в «Мазду 6».

- Сама виновница аварии отделалась испугом. Сильнее всех пострадал 29-летний водитель «Киа» - его с травмами увезли в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в областном Главке.