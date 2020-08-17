75% волгоградцев негативно отозвались о дистанционном обучении школьников

При этом у волгоградских учителей, по подсчетам Авито, самые низкие зарплаты в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус стал испытанием не только для врачей, но и для учителей, которые вынуждены были приспосабливаться к новым условиям работы в дистанционном режиме. Нагрузка на преподавателей выросла, однако, никаких доплат, как, например, врачи или соцработники, они не получили. «Да и не за что им доплачивать», - так считают 52% волгоградцев. При этом в целом по стране цифры другие: 61% россиян считают, что учителям надо ввести доплаты за увеличенную нагрузку. Так, в Питере эту идею одобряют 69% опрошенных, в Москве – 55%. Откуда такие данные? Это результат опроса экспертов аналитического центра Авито-Работы, которыми они поделились с «КП-Волгоград».

И вообще, 75% волгоградских родителей негативно отозвались об обучении в формате онлайн, и выступают за то, чтобы 1 сентября их дети, как положено, вернулись в школы за парты.

А, между тем, у волгоградских учителей, по данным «авитовских» аналитиков, самые низкие зарплаты в России. В среднем они получают 20 600 рублей в месяц. Тогда, как в среднем по стране этот показатель составляет 31 тысяча рулей. А в Москве средняя зарплата у учителя и вовсе достигает 51,6 тысяч рублей.

Хотя в Волгоградстате в начале 2020 года приводили другие цифры: по их данным средняя зарплата учителей в Волгоградской области составляет 31977 рублей.