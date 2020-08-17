В Волгограде коммерсанты украли из фонда капремонта 45 миллионов рублей

Каждый месяц волгоградцы получают платежки за капремонт и с нетерпением ждут, когда за их счет отремонтируют их дома. Но из-за недобросовестных подрядчиков капремонт некоторых многоэтажек под угрозой срыва: два директора строительных фирм украли у регоператора 45 миллионов рублей.

- Обвиняемые заключали договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», однако работы не выполнялись, а перечисленные в качестве аванса на счета аффилированных организаций денежные средства на общую сумму свыше 45 миллионов были похищены, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Коммерсантам предъявили обвинение по статье «мошенничество». Следователи Главка собрали достаточно доказательств их вины, а прокуратура отправила уголовное дело в суд Центрального района. У одного из фигурантов арестовали имущество на полтора миллиона рублей. Это капля в море по сравнению с ущербом, который нанесли аферисты, но помимо штрафов им грозят реальные сроки до 10 лет тюрьмы.