В Волгограде начали строить мост через Нулевую продольную

Пешеходная эстакада будет вести к этой части Набережной Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда продолжается большая стройка. Активные работы ведутся на Нулевой продольной магистрали – от речных причалов и до улицы 7-й Гвардейской. Не так давно на будущей зоне досуга волгоградцев был установлен памятник поднятому со дна Волги бронекатеру БК-31. Рядом с ним возводится амфитеатр.

Безопасного прохода к новой зоне отдыха на берегу реки предусмотрено не было. Однако сейчас подрядчики приступили к строительству пешеходного моста. Работы находятся на начальном этапе. Специалисты сняли асфальт на островке безопасности на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62-й Армии. Для безопасности движения автомобилей место огорожено водоналивными блоками.

Пешеходный мост соединит лестницу между улицами Порт-Саида и Ковентри с верхним ярусом амфитеатра. Сооружение позволит безопасно дойти до амфитеатра с улицы Чуйкова, минуя скоростное движение автомобилей.