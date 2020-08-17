На юге Волгограда грузовик насмерть сбил пенсионерку

За минувшие сутки, 16 августа, в Волгоградской области произошло четыре ДТП с участием пешеходов. К сожалению, одна пожилая женщина погибла под колесами. Смертельная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда.

- 29-летний водитель «КамАЗа» ехал по трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» в сторону поселки имени Кирова, на повороте он не сразу заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель затормозил перед пешеходом, но было поздно. Удар оказался смертельным. 71-летняя волгоградка скончалась на месте от полученных травм, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Кировском районе водитель трусливо сбежал после того, как сбил пешехода. Теперь его разыскивает полиция.

- ДТП произошло примерно в 20.08 по местному времени на улице Быстрова напротив дома №64. Водитель на неустановленным пока автомобиле совершил наезд на неустановленного пешехода, после чего скрылся. Пострадавший сейчас в больнице с травмами, ведется розыск виновника ДТП, - уточняют в региональном Главке.

Также в Светлоярском районе днем 16 августа 39-летний водитель «Митсубиси ASX 1.6» сбил 48-летнего мужчину, который шел по обочине дороги в СНТ «Полезный отдых - 3». Установлено, что водитель был пьян.

- По данному ДТП проводится проверка, - отмечают в полиции.

Под колесами также оказалась 38-летняя волгоградка. Правда, она сама виновата – перебегала проспект Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда в неположенном месте. Теперь с травмами лежит в больнице.