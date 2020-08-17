До конца года в Волгограде достроят продолжение улицы Электролесовской

Фото: пресс-служба мэрии.

Еще одну дорогу скоро сдадут в эксплуатацию после ремонта: на улице Электролесовской в Волгограде укладывают последний выравнивающий слой асфальта. Эта дорога будет альтернативой Второй Продольной для жителей южной части города-героя и посетителей ТРК «Акварель». Новый участок спроектирован так, чтобы продлить улицу Автомобилистов до популярного торгового центра. Уже в конце 2020 года волгоградцы оценят удобство.

Строительство идет с опережением графика, но на качестве это не отразится, пообещал подрядчик. В любом случае любой брак переделывается за счет организации, взявшейся за работу.

- В настоящее время бригады и техника работают на участке соединения новой дороги с улицей Автомобилистов – здесь заканчивается асфальтирование выезда и парковочных карманов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в будущем магистраль продлят до улицы Кирова, и она станет полноценным дублером Продольной.