Центр Волгограда будет охранять суровая черепашка-ниндзя

Рафаэль ждет встречи с волгоградцами. Фото: администрация парка "Раздолье".

Один из четырех братьев знаменитого комикса «Черепашки-ниндзя» теперь будет развлекать волгоградскую детвору. В парке «Раздолье», который находится в пойме реки Царицы, рабочие сегодня установят фигуру Рафаэля. Это один из старших черепашек, которые в рисованных историях сохраняли закон и порядок на улицах Нью-Йорка. А еще они жили в канализации и обожали есть пиццу.

Фигура Рафаэля выполнена из металла. Ее вес составляет 120 килограммов, а высота почти 2 метра. И вид черепашки – очень устрашающий. Все-таки Рафаэль среди своих братьев считается одним из самых агрессивных из-за своего грубоватого характера. В руках у черепашки-ниндзя его любимое оружие - кинжалы саи. А кто был увлечен прочтением комиксов и собиранием наклеек черепашек-ниндзя, должны помнить, что отличительной чертой Рафаэля была красная повязка на глазах.

Суровая фигура выполнена скульпторами из Волгограда и Казани. Она обработана специальным химическим составом и защищена атмосферным лаком. Организаторы надеются, что Рафаэль подружится с мальчишками и девчонками, которые будут хотеть сходить в парк с родителями для фотографий с супер-героем.