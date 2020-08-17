Под Волгоградом в пожаре пострадала 66-летняя женщина

Накануне ГУ МЧС сообщило о двух погибших в сгоревшем доме в одном из поселков Волгоградской области. Около двух часов ночи 17 августа произошло еще одно ЧП: в городе Новоаннинский сгорел деревянный дом. Очевидцы сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной части. Расчеты оперативно прибыли на место и за полчаса затушили очаг – комнату около 30 квадратных метров. Внутри нашли 66-летнюю хозяйку без сознания. Ей оказали медицинскую помощь.

- Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сотрудники ведомства напоминают жителям Волгоградской области о соблюдении правил безопасности как дома, так и на природе. Неисправная электропроводка, ставшая причиной возгорания, может лишить человека жилища или жизни, а за непотушенный костер в лесу предусмотрены крупные штрафы. Отметим, в регионе до 6 сентября действует противопожарный режим.