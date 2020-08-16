Два человека заживо сгорели в пожаре под Волгоградом

Эксперты пожарной лаборатории позже назовут причину, по которой вспыхнул дом. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Трагедия произошла около в14:09 часов 16 августа в Нехаевском районе в селе Кругловка. В сгоревшем доме нашли тела двух погибших в пожаре человек. Известно, что в деревянном жилище загорелась комнатка площадью примерно 16 квадратных метров. Огонь стремительно перебросился на кровлю и обрешетку. Соседи сообщили о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

- Пожарные расчёты 45-ой пожарно-спасательной части и добровольная пожарная команда ликвидировали горение в 14:43 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. - К тушению пожара привлекалось 10 человек, 4 единицы техники, от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники.

В той самой комнате нашли погибших, их личности устанавливаются. Эксперты пожарной лаборатории позже назовут и причину, по которой вспыхнул дом. жителей региона призывают быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.