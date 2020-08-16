Коронавирус в Волгограде и области: в Волжском тысячный заболевший

Мы собрали последние данные о географии распространения COVID-19 к 16 августа 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград был и остается лидером по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией: с начала пандемии в городе-герое более 4,6 тысяч зараженных. 16 августа 2020 года статистика увеличилась на 37 пациентов, которым поставили диагноз COVID-19. Волжский идет следом: в городе-спутнике ровно одна тысяча инфицированных.

Что касается муниципалитетов, то из 92 заболевших 16 приходится на Палласовский район (всего 357 человек) 8. Еще 8 новых случаев выявили в Среднеахтубинском (итого 434 заболевших), в Суровикинском плюс 7 (127 человек). Еще в пяти районах менее шести заболевших за сутки.

Отметим, всего в регионе более десяти тысяч подтвержденных случаев ковида. Всего от вируса погибло 79 человек. Последней жертвой оказалась 60-летняя женщина из Даниловского района. Полностью удалось вылечить почти 7 тысяч человек.