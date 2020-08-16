Лечилась сама: под Волгоградом от коронавируса умерла 60-летняя женщина

16 августа 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 79-ой жертве новой коронавирусной инфекции: ею стала 60-летняя жительница Даниловского района. Известно, что женщина при первых признаках заболевания не стала обращаться за медицинской помощью. Пять дней она пыталась лечиться самостоятельно, однако болезнь стремительно прогрессировала. Время было потеряно, в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» ее госпитализировали с диагнозом COVID-19, который спровоцировал двустороннюю пневмонию. При этом пациентка страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

А жителям региона напоминают: при первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. Сегодня существуют современные методы диагностики, которые дают реальный шанс вылечить ковид.