Под Волгоградом пьяный лихач за рулем «ВАЗа» протаранил мотоблок: два ребенка в больнице

Авария произошла около часа дня 15 августа в Урюпинском районе Волгоградской области. Устроил ее 36-летний водитель «ВАЗа», севший за руль в нетрезвом виде. По всей вероятности, мужчина забыл, что наказание за пьяное вождение давно и существенно ужесточили вплоть до тюремного срока. Возможно, после этого случая водитель раз и навсегда запомнит, что алкоголь и руль – несовместимы. Ведь в ДТП пострадали мальчики 13 и 12 лет.

- Двигаясь по улице Придорожной со стороны в сторону хутора Первомайский, водитель совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении по обочине мотоблоком «Гринфилд» с прицепом, под управлением 61-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Дети находились в прицепе. В момент столкновения они получили травмы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.