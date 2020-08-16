Из-за риска пожаров волгоградцам запрещено посещать леса до 6 сентября

До 6 сентября 2020 года из-за риска возникновения пожаров жителям Волгоградской области ограничили посещение лесов. Это касается как пеших прогулок, так и въезда на транспортных средствах. Территории регулярно патрулируют, а нарушителей предупреждают об ответственности. Виновникам природных пожаров грозит приличное наказание.

- По информации облкомприроды, в настоящее время усилено патрулирование лесных территорий оперативными группами, продолжается работа по созданию минерализованных полос, опашке территорий, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что в этом году власти региона закупили более ста единиц лесопожарной и лесопатрульной техники. Это поможет предотвратить крупные ЧП, следовательно, минимизировать ущерб. Однако и волгоградцев просят проявить бдительность: в случае возникновения пожара сообщить на «112» или по телефону 8 (8442) 30-89-89.