В Волгограде вместо трамвая №1 запускают автобус: новое расписание

Еще в июне волгоградцам сообщили об отмене трамвая №1: его сочли нерентабельным и невостребованным. Даже до режима самоизоляции пассажиропоток был совсем уж маленьким – всего 4 человека в час. А с коронавирусной пандемией ситуация совсем усугубилась. Это повлекло немалые убытки для МУП «Метроэлектротранс» и бюджета. Проблему решили просто: «единичку» заменили более маневренным и быстрым автобусом малой вместимости. Он начнет курсировать уже завтра.

Фото: МУП Метроэлектротранс

- С 17 августа МУП «Метроэлектротранс» запускает автобусный маршрут №1 «Улица Ростовская» – «Улица Соликамская», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе предприятия.

Согласно расписанию, автобус будет ходить довольно часто – пару раз в час, и охватывать все улицы, а также социальные объекты, по которым курсировал трамвай. Оплачивать проезд можно будет с помощью карты "Волна", также банковскими картами.