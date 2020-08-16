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«В месяц нужно 7 тонн каши»: в волгоградский приют «Дино» чаще подбрасывают собак, чем забирают

Горожане могут помочь приюту, пожертвовав пачку гречки или риса
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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На улицах Волгограда стало очень много собак.

На улицах Волгограда стало очень много собак.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проблема бездомных животных в Волгоградской области который год стоит остро: собак на улицах очень много, а государственных приютов нет. Частные фонды, такие как «Дино», тоже не справляются с наплывом новых подопечных. На улицах города бесконтрольно плодятся новые стаи, да и сами волгоградцы часто привозят неугодных питомцев к воротам приюта. Волонтеры в отчаянии: по статистике собак чаще подбрасывают, чем забирают в семьи. От этого существенно возрастает нагрузка на «Дино». По подсчетам зоозащитников, чтобы прокормить более четырехсот собак в сутки необходимо 250 килограмм каши. В месяц выходит более 7 тонн.

Власти Волгограда выделяют деньги на совместную реализацию программы «Гуманное соседство». Средства можно потратить лишь на стерилизацию собак, а вот пропитание тех, кого волонтеры подобрали сами, ложится на плечи неравнодушных людей. Приюту «Дино» очень нужны крупы (гречка, рис, овсянка, ячневая крупа), также специализированные корма и мясные обрезки. Уточнить информацию можно в официальной группе.