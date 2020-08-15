В Волжском в 2021 году отремонтируют 25 дорог

На дворе еще август, а волгоградские власти уже строят планы по ремонту дорог в следующем – 2021 году. Так, в Волгограде намерены обновить 38 улиц, и уже прошли даже первые аукционы. Не отстают и в Волжском. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города-спутника, в следующем году в Волжском планируют отремонтировать 25 участков дорог протяженностью 20,69 километров. На эти цели власти заложили 660 миллионов рублей.

Во-первых, продолжат комплексную реконструкцию проспекта Ленина.

- Уже разработана проектная документация на ремонт двух участков – от въезда в город со стороны улицы Логинова до гостиницы Ахтуба и далее до улицы Молодогвардейцев. Сейчас в областном комитете транспорта рассматривают вопрос увеличения финансирования этого объекта в 2020 году. Так что, возможно, работы начнутся на проспекте уже до конца этого года, - уточняют в мэрии Волжского.

Продолжится ремонт на мосту Волжской ГЭС (в 2021-м стартует третий этап работ). В плане также строительство дороги по улице Карбышева

В список на ремонт попали также: улица Рабоче-Крестьянская, улица Космонавтов, Ленинградская и Чайковского, проспект Металлургов, улицы Ворошилова, Большевистская и Дзержинского в Рабочем поселке, и другие.