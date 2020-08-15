В Волгоградской области прожиточный минимум подняли на 583 рубля

В Волгоградской области наконец-то подняли величину прожиточного минимума. Согласно постановлению, которое опубликовали на сайте губернатора региона, размер волгоградского «минимума» увеличили на 583 рубля, и теперь он будет составлять 10 158 рублей.

Величину прожиточного минимума пересчитывают каждый квартал, основываясь на инфляции и ценах на товары, которые входят в его небольшой перечень. Выросли цены – подняли и «минималку».

Подняли ее величину, надо сказать, для всех. Так, для трудоспособного населения он отныне составляет 10892 рубля (был 10280 рублей),

- для пенсионеров – 8204 рубля (был7775 рублей);

- для детей – 10414 рублей (было 9700 рублей).

Напомним, что на основе прожиточного минимума высчитывают и размеры пособий в региона. А значит, уже в сентябре льготники получат увеличенные выплаты.