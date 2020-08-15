Новые вспышки коронавируса в Камышине и Светлоярском районе

Эксперты говорят, коронавирус в регион везут отпускники - вот цифры и вновь поползли вверх. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом, как прогнозировали изначально, первая волна коронавируса в Волгоградской области так и не завершилась. А к 15 августа стало понятно, что COVID-19 прочно засел в регионе. Он не исчез, но прости мигрирует по области, вспыхивая то тут, то там. Еще вчера в антилидерах были Городище и Волжский, а сегодня их обогнали по числу новых пациентов Камышинский и Светлоярский районы. По данным оперштаба, к 15 августа «тройка» лидеров по ковидным пациентам в области выглядит так: Волгоград – 39 новых случаев, Камышинский район – 10, Светлоярский – еще 10.

По восемь новых коронавирусных больных добавилось в Волжском и Палласовском районе. Кто-то из отпускников завез COVID-19 и в сельский Чернышковский район, который всю пандемию был в числе самых стойких: там диагноз подтвердили сразу у 4 жителей.

По три пациента добавилось в Суровикинском, Быковском, Среднеахтубинском и Городищенском районах. Также в списке с новыми случаями коронавируса (по одному) – Михайловский, Дубовский, Котельниковский, Калачевский и Клетский районы Волгоградской области.