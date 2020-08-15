В Волжском женщина-водитель насмерть сбила пенсионерку на «зебре»

За минувшие сутки под колесами машин оказались сразу три волгоградских пешехода. Двое из них выжили, а вот 67-летняя женщина наезд не пережила – от полученных травм она скончалась на месте ДТП. Случилась эта смертельная авария в Волжском примерно в 15.17.

27-летняя женщина за рулем «Хендэ Крета» ехала по улице Оломоуцкая. И как она не заметила пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сейчас разбираются в полиции. Но удар был такой, что пенсионерка скончалась.

- Женщина-пешеход получила тяжелые травмы и умерла до приезда «скорой» помощи, - констатируют в ГУ МВД по региону.

В этот же день в Волжском под колеса попала еще одна пожилая женщина. 34-летний водитель на «Ладе Гранта» сбил 85-летнюю бабушку. К счастью, старушка осталась жива, но получила травму головы и переломы.

Тяжелую травму головы и перелом лодыжки получил в результате наезда и 33-летний житель Камышинского района. Примерно в 15.50 он в состоянии алкогольного опьянения шел по обочине дороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин», когда его сбила иномарка. Причем водитель даже не остановился, а трусливо сбежал с места ДТП, оставив пешехода на обочине.

- Водителя-виновника уже задержали. Оказалось, что это сделал 48-летний камышанин на своей «Ауди А4», - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.