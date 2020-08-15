«Сгорела» молниеносно: в Волгограде от коронавируса умерла пожилая женщина

Фото администрации ВО.

Коронавирус опасен и коварен. Его течение практически невозможно предугадать: у одних он протекает вообще в бессимптомной форме, а других губит за несколько дней. Так, у 83-летней волгорадки вирус протекал настолько стремительно, что медики просто не успели ее спасти. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областном оперативном штабе.

- Женщина проживала в Волгограде. В больницу она обратилась сразу, как почувствовала первые признаки недомогания и ее буквально сразу госпитализировали в больницу №1. Там у волгоградки подтвердили COVID-19. К этому моменту у пациентки уже развилась двухсторонняя пневмония. Течение болезни имело молниеносный характер. Спасти больную, несмотря на четкое следование всем рекомендациям Минздрава, медикам не удалось. Женщина скончалась, - уточняют подробности в оперштабе.

При этом уточняют, что у пенсионерки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, а коронавирус усугубил их течение. Она скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.

Эта 83-летняя волгоградка стала 78-й в смертельном списке Волгоградской области умерших от коронавируса.