Сработала сигнализация: в Волгограде экстренно эвакуировали кардиоцентр

Фото с сайта Волгоградского кардиоцентра.

14 августа пациентам волгоградского кардиоцентра пришлось пережить настоящий стресс. Уже поздно вечером в медучреждении вдруг сработала пожарная сигнализация. В срочном порядке всех больных и персонал стали выводить на улицу. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС, к месту ЧП тут же направили сразу несколько пожарных машин из близлежащих частей. Но, к счастью, вызов оказался ложным.

- В кардиоцентре сработала пожарная сигнализация. По прибытию пожарные обследовали все помещения медучреждения, но возгораний не нашли, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Однако, пациентам, у которых и без того имеются большие проблемы с сердечно-сосудистой системой, пришлось изрядно поволноваться и померзнуть. Они провели на улице более получаса, а температура воздуха ночью в последние дни в Волгограде уже совсем не летняя – столбик термометра держится в пределах +10…+15 градусов. Но все обошлось.