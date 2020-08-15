Под Волгоградом в двух ДТП пострадали пятеро взрослых и четверо детей

Вчера, 14 августа, на дорогах Волгоградской области произошло сразу несколько крупных аварий: двое погибших, большее десяти человек травмировано. Так, во Фроловском районе в столкновении двух иномарок пострадали четыре человека, из них двое детей.

Случилось это примерно в 13.50 на трассе Волгоград-Москва. 32-летний водитель «Хендэ Солярис» направлялся в сторону столицы, да так разогнался на магистрали, что не успел остановиться перед «Киа Соренто», водитель которой притормозил, чтобы повернуть на АЗС.

- В результате ДТП в больницу с травмами головы и ушибами увезли двух женщин и двух детей – 8 и 12 лет, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Чуть позже – примерно в 17.00 – большая авария произошла в Камышинском районе на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 37-летний водитель «ВАЗ-2114» спровоцировал ДТП с участием четырех машин, в котором пострадали пять человек.

- Водитель легковушки не затормозил перед едущим впереди «Фольксвагеном Транспортер» и врезался в него. От удара микроавтобус влетел в остановившийся впереди грузовик «Вольво» и по инерции вылетел на встречную полосу, где столкнулся с еще одним грузовиком – «Мазда Титан». В больницу с травмами увезли виновника ДТП, его трех пассажиров –женщину 34 лет и двух детей 10 и 4 лет. Пострадал и 39-летний водитель «Мазды». Но, к счастью, травмы он получил незначительные и от госпитализации отказался, медпомощь ему оказали на месте, - уточняют в региональном Главке.