Власти Волгограда сэкономили денег на ремонт еще двух улиц

Хороших дорог в городе станет еще больше. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на осеннюю прохладу по ночам, в Волгограде еще несколько месяцев теплой погоды, а значит, ничто не мешает продолжать ремонтировать дороги. Скоро подрядчик приступит к ремонту на двух улицах, которые в этом году не входили в планы чиновников. Благодаря тому, что они удачно провели аукционы, у них остались деньги на программу «Безопасные и качественные дороги». Их как раз хватит на то, чтобы обновить асфальт на улице Засекина и Землянского. Администрация Волгограда быстро организовала аукцион и уже выбрала компанию, которая пригонит дорожную технику и рабочих на эти объекты. Это ООО «Дом-Строй».

Как отметили в мэрии, фирма проверенная и чиновникам знакомая, делает дороги в Волгограде с 2016 года. Подрядчик асфальтировал проезды во дворах в Ворошиловском, Советском и на Красном Октябре, а в этом году ремонтировал дорожные объекты в центре города.

На этот раз ему нужно отремонтировать проезд протяженностью 700 метров на улице Землянского от проспекта Ленина к набережной. А на улице Засекина в Советском районе нужно восстановить более километра дорожного полотна.