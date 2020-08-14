В волгоградском «Роторе» появился игрок из Аргентины

Фото СК "Ротор".

В составе волгоградского «Ротора» появился еще один легионер – аргентинский футболист. Зовут его Патрисио Матрикарди. Он играет в основном на позиции центрального защитника.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, у аргентинца есть опыт игры высшем дивизионе греческой лиги. Пять лет - с 2013 по 2018 годы – он выступал за молодежную команду из Буэнос-Айреса «Аргентинос Хуниорс». Был в аренде в клубе «Химнасия», за которую провел 17 иг и забил два гола, а также в ФК «Сан Марин», за который отыграл 8 матчей. - Последний сезон он провел в греческом футбольном клубе «Астерас» (Триполис), - уточняют в СК «Ротор».

До заключения контракта с волгоградским клубом находился в статусе свободного агента. По данным трансферных сайтов, текущая стоимость этого футболиста составляет примерно триста тысяч евро.

ДОСЬЕ «КП»

Полное имя - Патрисио Мартин Матрикарди

Амплуа: защитник

Дата рождения: 7 января 1994 года (26 лет)

Рост: 189 см, вес: 85 кг